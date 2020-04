José Gil. 25 de abril no Parlamento tem algo de "subtil e de aproveitamento político"

Grande parte da sua carreira é académica. Como olha para estes novos sinais do ensino à distância? Há aqui um mundo novo e uma oportunidade, ou pensa que, passada a crise pandémica, tudo vai voltar ao mesmo, nomeadamente no ensino básico e secundário?

O que lhe posso dizer é que, com certeza, vai haver uma modificação, um acréscimo do suporte tecnológico. Simplesmente, o que me parece é que também no ensino superior, mas sobretudo no básico e secundário, os meios tecnológicos ou a telescola não podem substituir as aulas presenciais. É impossível. A relação corpo a corpo, do "estar num espaço com", do olhar, a relação de compreensão por múltiplas pequenas perceções que o professor capta nos alunos e os alunos captam no professor, tudo isso é importantíssimo como sabemos; contribuem e são elementos fundamentais da aprendizagem e isso é insubstituível. Isto faz-me pensar noutros ramos. Por exemplo, porque é que se voltou ao ensino da matemática clássica; quando se quis introduzir a teoria dos conjuntos na aprendizagem, não deu, percebe? O formalismo radical não contribui para a aprendizagem, mas isso é uma longa discussão.

Esta semana assistimos a algo inédito, com o petróleo a cotar-se a valores negativos no mercado de futuros nos Estados Unidos. Fala-se em possíveis mudanças de paradigma. Como olha para tudo isto num plano mais global?

Aí há muita coisa a dizer. Não sou economista. Não posso falar-lhe de diferenças de paradigma. Os mais capacitados para o fazer dizem que vai haver uma enorme recessão. Será uma recessão que não será combatida pelo regresso ao trabalho, até porque a pandemia não terá sido vencida. E depois há uma coisa em que tenho de ter uma visão clara; paradigma, o que é? O paradigma não é um sistema. Há um sistema económico-financeiro em que vivemos, global, que tem um nome: é um novo tipo de capitalismo financeiro e isso é um sistema. Ele está enraizado em comportamentos ancestrais. Há quem defenda que o capitalismo corresponde à natureza humana, por causa da concorrência, da rivalidade ou da inveja, quer dizer sustenta-se em substratos de ações e comportamentos dos mais profundos - o desejo de dominar, de prazer explorando o trabalho dos outros, o desejo de glória, de ser o primeiro, etc. Mas há um sistema que se chama sistema capitalista.

E essa forma de vivermos não vai mudar...

Não vai mudar assim. Acho muito bem que se forjem, que se elaborem novos modelos, chamemos-lhes paradigmas, mas é preciso que esses modelos mudem o sistema capitalista, que não vai mudar, porque conhecemos a extraordinária capacidade, poder de regeneração, de autotransformação do capitalismo. Nós vamos passar para o capitalismo numérico, um conceito que vem de economistas franceses, por exemplo.

Nomes como Jair Bolsonaro ou Donald Trump, o que lhe dizem neste momento?

Significam imediatamente que há qualquer coisa de incompatível entre o populismo rasteiro - e Trump só não é rasteiro por ser presidente do país mais poderoso do mundo - e o lidar com o que aquilo que a pandemia exige no imediato. E o que exige a pandemia? A solidariedade, o reconhecimento de uns pelos outros, a ação conjunta. Tudo isso, eles não sabem fazer. Não sabem o que fazer. Eles só sabem fazer outra coisa, que é entrar em cenas de conflito, com a burrice dos “bolsonaros”, etc. Isso é imediatamente visível e eles não se adaptam. Por mais máscaras que ponham, por mais biliões de dólares que Trump distribua pela população americana não consegue entrar na corrente de solidariedade que é exigida. Eu não digo que ela não exista. Pode existir aqui e ali, em relação a médicos, a enfermeiros, a bens, etc., mas não é generalizada, infelizmente não envolve a sociedade inteira. Mas eles não sabem lidar com isso e estão no lado das linhas de morte, quero dizer, das linhas anti solidariedade, anti vida e anti entreajuda.

Para concluir, qual é nesta altura o seu maior receio, a sua angústia mais marcante?

O que lhe vou dizer pode até parecer abstrato. O meu maior receio é de tal maneira que nem consigo pensá-lo bem; talvez ninguém consiga fazê-lo. É que, de repente, haja uma conjunção factual nos acontecimentos da crise pandémica - que não vai acabar já - com a crise ecológica e com a recessão económica. Se estas três crises se conjugam e se entram em colisão - e teríamos que analisar cada uma delas - não sei o que isto poderá dar. Este é o meu receio maior. Mas tenho um segundo receio, que tem a ver com o primeiro; é que, infelizmente, repito infelizmente, não vejo nada do lado dos responsáveis políticos dos diferentes estados que possa manifestar um desejo de mudança real. Eles não nos dizem nada, não há programa nenhum, apenas dólares e euros, é tudo quanto sabem pensar. Isso provoca-me uma profunda amargura e receio e acho que milhões de pessoas também pensam assim.