Homem que agrediu duas mulheres e três crianças fica em domiciliária

O Juízo Central Criminal de Almada condenou um arguido a sete anos de prisão domiciliária pela prática de cinco crimes de violência doméstica.

O coletivo de juízes deu como provado que o arguido, nos dois últimos anos, vivia com uma mulher e com a filha desta, tendo ambas sido vítimas de violência doméstica.

“Ao fim de algum tempo, o arguido começou a agredir fisicamente ambas, agressões que só terminaram com a intervenção na PSP”, afirma a Procuradoria Geral Distrital de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, “já em 2016 havia registo criminal de violência doméstica, uma vez que o arguido, que vivia na altura com outra ofendida e com dois filhos, passou a agredir todos os membros do agregado familiar, cada vez com maior violência”.