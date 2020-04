Graça Freitas: "Temos de manter equilíbrio entre epidemia e capacidade de resposta do SNS"

Veja também:

A diretora-geral da Saúde voltou, esta sexta-feira, a deixar um apelo para que, após o fim do estado de emergência, os portugueses não deixem de praticar as medidas essenciais de contenção do novo coronavírus.

Em conferência de imprensa, Graça Freitas assinalou que Portugal conseguiu "ter uma curva da doença controlada" e, ao contrário de outros países, a subida rápida com "consequências dramáticas não aconteceu". Tal permitiu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tivesse "capacidade de dar resposta adequada". Contudo, os níveis "não estão em zero, nem tendem, ainda, para zero", pelo que não é sensato baixar a guarda.

"Não podemos perder o capital que conseguimos. Quando terminar o estado de emergência e retomarmos as nossas atividades e a nossa vida, temos de o fazer de forma diferente, mantendo muitas regras que aprendemos e aplicámos nestas últimas três semanas. Temos de adquirir uma nova forma de viver, porque se não o continuarmos a fazer, a curva vai voltar a subir e o SNS será submetido a uma grande pressão", adverte.

"Para que todos nós que residimos em Portugal tenhamos um grau de proteção da nossa saúde adequado, tenhamos ou não Covid ou qualquer outra doença, temos de manter o equilíbrio entre a epidemia e a capacidade de resposta do SNS. Temos de fazer isso reatando relações sociais e reavivando o nosso tecido económico e para isso todos nós vamos ter de contribuir continuando a observar medidas", sublinha Graça Freitas.