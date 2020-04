Fim de semana de 1 a 3 de maio com deslocações proibidas entre concelhos

Veja também:

O fim de semana alargado de 1 a 3 de maio terá as mesmas restrições de deslocação entre municípios que o período da Páscoa devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro.

"Temos de manter o maior grau possível de contenção e isolamento", subinhou António Costa aos jornalistas, em São Bento.



"Mesmo para lá do estado de emergência, não vamos voltar a viver a vida normalmente. Será um 1º maio diferente para as centrais sindicais, mas até haver vacina ou tratamento seguro, vamos ter de continuar a viver com restrições", acrescentou.

"Mais vale ir agora lentamente e com segurança do que termos surpresas desagradáveis", disse ainda referindo-se à reabertura faseada da atividade económica, que será feita em periodos consecutivos de 15 dias.



António Costa referiu que "temos que ir a passo e passo", com medidas de higienização dos espaços e a disponibilização de equipamentos de proteção à população.

"O estado de emergência não é a única forma que existe para a implementação de restrições", subinhou ainda o primeiro-ministro, apelando à consciência individual para não "termos de pôr um polícia atrás de cada pessoa".





