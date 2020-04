DGS. Não há provas de que leite de mãe infetada possa transmitir coronavírus ao bebé

Veja também:

Não está comprovado, para já, que o leite de uma mãe com Covid-19 possa infetar o bebé, pelo que a Direção-Geral de Saúde (DGS) continua a recomendar a amamentação.

"Até à data, tudo indica que [o leite materno] poderá ser utilizado, porque os benefícios serão superiores ao risco de eventual transmissão, que não está comprovada. É um tema que está a ser estudado pelos maiores peritos do mundo e o que tem de ser ponderado é o benefício do leite materno versus potenciais riscos. Até à data, volto a dizer, não foi comprovado que haja transmissão através do leite materno. De qualquer forma, os médicos assistentes das mães terão uma palavra muito importante no aconselhamento da amamentação", explicou a diretora-geral da Saúde, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Graça Freitas ressalvou, contudo, que o facto de não haver evidência de risco de contágio através do lei materno "não quer dizer que não sejam tomadas algumas medidas", no momento da amamentação.

"Por exemplo, o leite ser retirado e ser dado sem ser diretamente através da mama, para evitar contacto. Ou, se a mãe o fizer diretamente, usar uma máscara e meios de proteção", sugeriu.