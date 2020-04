Covid-19: "Vamos ter mortalidade significativa" em cuidados intensivos, diz médico na frente de batalha

Veja também:

A voz calma com que atende o telefone não deixa adivinhar que Roberto Roncon vive estes dias na linha da frente da batalha da guerra “de grande desgaste” contra a Covid-19. Este médico internista é o coordenador do Centro de Referência de ECMO do Hospital Universitário de São João, no Porto. Esta sigla, ECMO, é inglesa e designa o equipamento que, fora do corpo, substituiu a oxigenação do coração e dos pulmões e que agora muito tem ajudado os doentes Covid-19 internados nos cuidados intensivos.



Em entrevista à Renascença, Rondon mostra-se preocupado com a fase que temos pela frente. Defende um aliviar progressivo das medidas restritivas, mas teme que falhemos agora. Sabe que as equipas médicas não aguentariam um segundo pico. Este profissional, que cuida de internamento longos provocados pelo vírus, diz que aprende mais com as derrotas do que com as vitórias.

Considera que o pior já passou?

Temos que ter uma mensagem de esperança, porque sem esperança não conseguiríamos ver o Norte, mas também temos de ser realistas. Estamos ainda numa fase se sobrecarga dos cuidados de saúde e, em particular, dos cuidados intensivos. Neste momento, temos mais doentes internados nos cuidados intensivos, sobretudo aqui no Norte de Portugal, do que é habitual nesta fase do ano, devido à Covid-19.

E como estão a responder os serviços de saúde?

São doentes que provocam uma sobrecarga ou saturação dos cuidados de saúde, não só pelo número elevado, mas também pelo tempo que estes doentes precisam. São normalmente doentes que estão muitas semanas em cuidados intensivos. Estou preocupado com a atual situação.

Por outro lado, acho que temos de forma coletiva manter este desígnio nacional de respeitar as orientações da Direção-Geral da Saúde e governamentais, no sentido de que o final do estado de emergência seja progressivo e não seja acompanhado por comportamentos individuais menos prudentes. Se nós já estamos numa fase de sobrecarga, se tivermos um segundo pico, podemos entrar num estado crítico e é isso que devemos evitar.

Defende uma saída mais lenta do estado de emergência?

Devemos tentar que esta crise seja resolvida ao longo de semanas de forma controlada, com alguma sobrecarga dos serviços de saúde, mas sem caos. É esta a mensagem, de esperança, mas também de responsabilidade para que consigamos continuar nesta senda de controlo da situação, dentro de uma grande sobrecarga dos serviços de saúde, como não poderia deixar de ser.

Como está o ânimo das equipas com que trabalha no Hospital de São João?

Por um lado, a sua dedicação inspira-me. Tenho tido o privilégio de trabalhar com colegas e todo o tipo de profissionais de saúde que têm tido uma generosidade e disponibilidade invulgares. Penso que isso é uma caraterística muito portuguesa. Nós sabemos responder aos desafios.

Mas, obviamente, estamos um bocadinho cansados porque estamos nesta guerra há mais de um mês. É uma guerra de grande desgaste e como é evidente estou preocupado com o novo normal.

Como será esse novo normal?

O novo normal é nós, até à descoberta da vacina, termos que conviver com o vírus. Não sabemos quando é que a vacina vai chegar, que tipo de proteção nos vai dar, quantas estirpes do vírus é que temos, se a vacina é eficaz para conseguirmos proteção para todas as estirpes.

Há aqui muitas incertezas. Obviamente que este novo normal preocupa-me porque, muitas vezes, é aí que nós falhamos. Somos muito bons no espírito inicial de generosidade e de dedicação e depois, quando as coisas entram numa rotina e normalização, muitas vezes é aí que as coisas podem correr menos bem.

Esse risco é muito real em Portugal?

As pessoas estão já um pouco cansadas, continuam com a mesma generosidade, mas o grande desafio é o que aí vem.