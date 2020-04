​Covid-19: DGS anula contrato de 20 milhões de euros em equipamento de proteção individual

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revogou um contrato para aquisição de equipamentos de proteção individual, de mais de 19,6 milhões de euros, devido à “incerteza no fornecimento” deste material.



De acordo com uma resposta enviada pela DGS à agência Lusa, o contrato com a FHC – Farmacêutica “foi revogado uma vez que existe a incerteza no fornecimento e nas condições de realização da transação em causa (EPI) [equipamentos de proteção individual]” no âmbito da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), “comprometendo a sua boa execução”.

O contrato foi adjudicado em 23 de março à FHC - Farmacêutica através de ajuste direto, ou seja, sem concurso público, por 19.680.000 euros, e tinha um prazo de execução de 288 dias, segundo a informação consultada pela Lusa na plataforma eletrónica Base, para contratos públicos.

O contrato foi, entretanto, revogado por “impossibilidade de acesso aos bens em causa”, explicitou a DGS.

Esta hipótese está prevista na lei que regulamenta o Código dos Contratos Públicos, e foi utilizada pela Direção-Geral da Saúde para justificar a decisão, de acordo com a resposta enviada à Lusa.

Este código explicita que “circunstâncias supervenientes relativas aos pressupostos da decisão de contratar” justificam a não adjudicação do contrato e determinam “a revogação da decisão de contratar”.