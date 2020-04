Câmara admite retirar utentes do Lar do Comércio perante "situação grave" de Covid-19

Veja também:

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, admitiu esta sexta-feira que não está afastado o cenário de retirada de utentes do Lar do Comércio, com a entrada de bombeiros e proteção civil para impor o cumprimento das normas e garantir a separação dos utentes.

José Pedro Rodrigues revelou à Renascença que até esta sexta-feira, morreram seis pessoas de Covid-19 e foram registados 51 casos confirmados de utentes infetados, aguardando-se ainda o resultado de alguns testes já realizados.

Em declarações à Renascença, o vereador da proteção civil da Câmara de Matosinhos diz que nenhum cenário está afastado neste momento.

"Nós temos todos os cenários ponderados. A mobilização de pessoas idosas, muitas delas acamadas, muitas delas já de idade avançada, é sempre um movimento de risco. Nós procuraremos e procuramos esgotar todas as possibilidades de, dentro das instituições, encontrar os espaços necessários para esta segregação ser feita em segurança", assegura, acrecescentando, no entanto, que não colocam "de parte, se a situação o exigir, outras medidas mais extremas".

José Pedro Rodrigues adiantou ainda que no quadro da vistoria realizada na quinta-feira foi decidido reforçar, entre esta sexta-feira e sábado, o quadro de profissionais da instituição com a contratação de sete a oito enfermeiros e pessoal de ação direta.

O vereador do pelouro referiu que vai ser mantida uma avaliação permanente da situação, nomeadamente ao nível da gestão técnica e das equipas ao serviço do lar, por forma a garantir a correção das falhas detetadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente na separação de utentes.

Segundo José Pedro Rodrigues essa avaliação será feita no sábado em face uma situação "muito desfavorável" e que pode justificar "a mobilização de mais meios".

Desconhecendo ainda o número total de infetados, o vereador salientou que estamos perante uma situação de evolução do contágio dentro da instituição que até quinta-feira, não tinha ainda posto corrigido as falhas identificadas na semana passada pelas autoridades de saúde.

O cenário é grave, garante.

"Perdeu-se tempo precioso, estamos a correr contra o tempo e num quadro de enorme dificuldade e estamos necessariamente a procurar conter uma situação que é grave", descreve.