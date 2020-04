Peritos europeus e americanos defendem retorno à normalidade, um passo de cada vez

Rastrear e testar

Rastrear e testar são as palavras de ordem do relatório. O ECDC defende que é essencial fazer o rastreamento imediato dos contactos de alguém que esteja infetado ou apresente suspeitas, quer através de serviços telefónicos dedicados, quer através de aplicações de telemóvel concebidas para o efeito, como forma de quebrar as cadeias de transmissão.

Todas as pessoas apontadas nestes rastreamentos devem ser testadas de imediato e com resultados rápidos – aconselha o relatório - que deixa também um aviso relativamente à imunidade, recordando que a deteção de anticorpos não indica diretamente a existência de imunidade protetora.

Um levantamento demasiado rápido das medidas de confinamento – concluiu o ECDC – pode causar um rápido ressurgimento das cadeias de transmissão, agravando as já enormes perturbações económicas e sociais.

A questão passa, então, por conseguir retomar as atividades económicas e sociais com um impacto mínimo na saúde das populações. Um equilíbrio que implica – afirma-se no relatório – a coordenação não só entre os países da União Europeia, mas também com os que integram o Espaço Económico Europeu.