​Mais de 50 mil mortos com coronavírus nos Estados Unidos

O número de mortos nos Estados Unidos vítimas de Covid-19 já ultrapassou as 50 mil vítimas mortais. São os dados avançados pela universidade Johns Hopkins que tem estado a acompanhar a evolução da pandemia desde o início.



O país lidera a lista dos países mais afetados pela doença, com mais de 870 mil casos confirmados.

Apesar do cenário, o governador da Georgia, Brian Kemp, anunciou que aquele estado vai ser o primeiro a aliviar medidas de contenção, ainda que contra as indicações das autoridades de saúde e do próprio Presidente do país, Donald Trump.

Pequenos negócios como cabeleireiros, lojas de tatuagens, ginásios ou pistas de bowling receberam autorização para reabrir portas a partir desta sexta-feira, ainda que obrigadas a respeitar várias normas de higiene e distanciamento social. Os restaurantes neste estado também vão poder reabrir a partir da próxima segunda-feira.

Também os estados do Texas, Alaska, Vermont ou Oklahoma preparam-se para algum regresso à normalidade.

A nível global, a pandemia já provocou cerca de 190 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 708 mil doentes foram considerados curados.