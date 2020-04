França ultrapassa os 22 mil mortos por Covid-19 e 122 mil casos de infeção

Veja também:

A França registou nas últimas 24 horas 389 mortes associadas à Covid-19 em meio hospitalar e nos lares, perfazendo um total de 22.245 óbitos desde o início da pandemia, anunciou hoje fonte oficial.

Os números foram divulgados em conferência de imprensa pelo diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon.

Desde 01 de março, em meio hospitalar morreram 13.852 pessoas e nos lares foram registados 8.393 óbitos.

Em França, 28.658 pessoas estão hospitalizadas devido à Covid-19 e 4.870 destes pacientes permanecem nos cuidados intensivos.

No total, desde o início da pandemia do novo coronavírus no país, foram internadas nos hospitais mais de 87 mil pessoas e mais de 15 mil passaram pelas unidades de cuidados intensivos.

A França registou 122.577 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Esta sexta-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, apresentou um plano para o retorno à normalidade no país já a partir de terça-feira.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.