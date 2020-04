Estudo publicado por acidente indica que medicamento experimental autorizado em Portugal falha no tratamento à Covid-19

Um resumo dos resultados de um estudo conduzido na China, publicado por acidente no site da Organização Mundial da Saúde (OMS), indica que o remdesivir, antiviral intravenoso de largo espectro criado para tratar o ébola, ainda em fase de testes testes, e uma das esperanças contra a pandemia do novo coronavírus, falha na aceleração do tratamento de pacientes com Covid-19 e na prevenção da morte.

O portal de informação sobre saúde "STAT" conseguiu consultar o resumo antes de este ser eliminado. Contudo, a OMS assinala que o estudo acidentalmente publicado tratava-se apenas de um "rascunho" e não do produto final. "O manuscrito será, agora, submetido a revisão da comunidade científica e estamos à espera da versão final, antes de a OMS tecer qualquer comentário", esclareceu uma porta-voz.

Uma porta-voz da Gilead acrescentou que a publicação "incluía caracterização inapropriada do estudo", que foi interrompido por ter demasiado poucos pacientes, pelo que não pode "permitir conclusões estatisticamente significativas". Amy Flood frisou, aliás, que "tendências estatísticas sugerem um potencial benefício para o remdesivir, particularmente entre pacientes tratados em fase precoce".