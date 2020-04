Espanha regista número mais baixo de mortes num dia desde 21 de março

Veja também:

Morreram 367 pessoas com Covid-19 em Espanha, nas últimas 24 horas, registo mais baixo desde 21 de março e que representa uma descida de 73 óbitos face ao dia anterior. O número total subiu para 22.524.

Com 3.015 novas altas, esta sexta-feira, Espanha ultrapassou a barreira das 90 mil recuperações, para um total de 92.355 pacientes curados.

Também há registo de novos 2.796 casos confirmados, o que eleva o número total de contágios, desde o início da pandemia, para 219.764.

Espanha é o segundo país do mundo com mais infetados pelo novo coroanvírus, apenas atrás dos Estados Unidos da América (869.172), e o terceiro com mais mortes, a seguir aos EUA (49.963) e à Itália (25.549).

O novo coronavírus, responsável pela Covid-19, já infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 191 mil, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.