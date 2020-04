Covid-19. Meca e Medina encerradas durante Ramadão

Veja também:

O mês santo do Ramadão começou esta sexta-feira com os espaços mais importantes para o Islão encerrados e com as autoridades na Arábia Saudita e Jerusalém a tomarem medidas de segurança sem precedentes, tendo em conta a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Numa situação rara em 1400 anos de História, as grandes mesquitas de Meca e Medina, os dois locais mais importantes para a religião islâmica, estarão encerrados a devotos durante o período de jejum ritual.

Às cerimónias religiosas dentro da maior mesquita do planeta, esta madrugada, apenas puderam comparecer funcionários e líderes religiosos, numa cerimónia transmitida em direto na televisão.

Normalmente, dezenas de milhares de muçulmanos dirigem-se até à mesquita todos os dias mas, desta vez, terão de participar nas orações à distância.

Durante o ramadão, muçulmanos de todo o mundo quebram o jejum ao por do sol em família e vão até à mesquita orar, cenário que não se irá verificar em 2020.

"Dói-me iniciar o mês glorioso do Ramadão em circunstâncias que nos impedem de rezar nas mesquitas", lamenta Salman bin Abdul Aziz al-Saud, rei da Arábia Saudita e responsável pelas maiores mesquitas muçulmanas do mundo, em declarações à agência noticiosa saudita, citadas pela Reuters.