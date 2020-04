Boris Johnson está "em grande forma e a recuperar"

O primeiro-ministro britânico, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial a ser diagnosticado com Covid-19, a 26 de março, inicialmente com sintomas ligeiros de tosse e febre, o que o levou a continuar a trabalhar durante o período de isolamento.

"A decisão [de quando regressar] é para o primeiro-ministro tomar, em conjunto com os seus médicos", acrescenta. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, continua chegar o Governo interinamente, até ao regresso do governante.

Quando deixou o hospital, Boris Johnson referiu o nome de vários profissionais de saúde que o acompanharam durante o seu internamento, mas destacou o nome de dois enfermeiros, um dele Luís, do Porto, de Portugal.

"Não se vão importar se eu mencionar dois enfermeiros em particular que ficaram na minha cabeceira durante 48 horas quando as coisas podiam seguir qualquer caminho. Eles são a Jenny, da Nova Zelândia, de Invercargill, na ilha do sul, para ser exato, e o Luís, de Portugal, da zona do Porto", revelou Boris.