​Paulo Pereira: “Arrepia saber que estamos no Mundial”

Desde 2003 que a equipa portuguesa não disputava uma fase final. Estará no Mundial de 2021 marcado para janeiro no Egipto. Volta à prova devido a uma campanha muito positiva no último europeu, em que alcançou a melhor classificação de sempre, o sexto lugar.

Portugal iria realizar um play-off em julho, frente a Israel ou Letónia. Com a anulação dos jogos, Portugal assegura diretamente uma vaga no Mundial 2021. O selecionador nacional, Paulo Pereira, explica, em entrevista a Bola Branca , que a decisão fica a dever-se a “razões logísticas e administrativas”.

Objetivos para o Mundial de 2021

No Mundial de 2021, o selecionador nacional de andebol assume que irá lutar por melhorar o sexto lugar obtido no europeu.

“Independentemente do sorteio da fase final que ainda vai acontecer, o nosso objetivo é melhorar o sexto lugar que fizermos no europeu de 2020. O sexto lugar é para nós uma referência de provas internacionais. A nossa meta terá de passar por etapas. A primeira será passar ao main round. A segunda será melhorar o sexto lugar. E a terceira etapa que vamos incluir passa por conseguirmos ser a melhor defesa do mundo. Acredito que será possível se trabalharmos bem. Vamos seguir esses objetivos”, revela Paulo Pereira

Ambição não se altera com as limitações da pandemia

As metas estabelecidas pelo selecionador nacional de andebol para o Mundial de 2021 mantêm-se intactas apesar das limitações da preparação da equipa sujeita à evolução da pandemia da Covid-19.

“Esta pandemia acabou por nos privar de vários contactos. Iríamos estar mais vezes juntos quer na qualificação para o Mundial quer no Pré-Olímpico que foi anulado em abril passado. São momentos que para nós são ouro para podermos melhorar. Mas vamos acreditar que iremos conseguir alinhar outra vez no nosso caminho, sabendo que todas as outras seleções também terão o mesmo problema. Quem conseguir mais rapidamente voltar ao caminho alcançará uma melhor prestação. Tentaremos fazer isso respeitando sobretudo o nosso potencial. Às vezes pensamos que somos piores que os outros e não somos. Respeitando o nosso potencial, teremos uma obrigação associada. Vamos manter a coragem e a determinação que tivemos no Euro”, promete Paulo Pereira.