​Lúcio Correia: “Liga pode mudar as regras e alterar o formato do campeonato”

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Ainda sem datas ou decisões quanto à forma de concluir o campeonato devido à Covid-19, a Liga passa a ter plenos poderes para aplicar o modelo que decidir, mesmo que alterando o regulamento de competições, depois do diploma aprovado, na quinta-feira, pelo Presidente da República sobre medidas excecionais e temporárias para o desporto, defende o professor de Direito do Desporto, Lúcio Correia, em entrevista a Bola Branca.

Cenários como terminar prematuramente os campeonatos, ou mudar o regulamento de competições para promover um formato diferente para apuramento de campeão, equipas para as provas europeias, bem como subidas e descidas, podem ser deliberados pela Liga com cobertura legal, argumenta o especialista. “Congratulo-me com a publicação do decreto lei 18-A/2020, de 23 de abril. É um instrumento que veio libertar um constrangimento jurídico que existia. O regime jurídico das federações não permitia a alteração dos regulamentos de competições no decurso da temporada produzindo efeitos na própria época”, afirma Lúcio Correia. “Estamos perante uma situação de caráter excecional em que por razões de saúde publica estão suspensos a maioria dos campeonatos. Aquilo que decorre neste decreto lei é a atribuição da possibilidade das federações e, no meu entendimento, da própria Liga Profissional, juntamente com os clubes, poderem deliberar sobre a forma como as competições irão terminar. Vivíamos uma situação de espartilho regulamentar. Este decreto lei, é um instrumento jurídico que confere à Liga e federações poder para os efeitos desportivos que bem entenderem quanto ás competições que organizam”, refere o professor de Direito do Desporto, em entrevista a Bola Branca.

Deliberações da Liga carecem de maioria O Presidente da República, promulgou na qunta-feira um diploma do Governo que aprova medidas excecionais e temporárias na área do desporto, no âmbito da pandemia da doença covid-19, de forma a assegurar uma resposta eficaz aos constrangimentos gerados pela atual situação de exceção neste sector. No fundo, o Governo dá plenos poderes à Liga, Federação e federações de todas as modalidades para decidirem sobre possíveis alterações regulamentares para a conclusão das competições. “As deliberações da Liga podem produzir efeitos esta época, mas carecem de uma maioria. Seguramente que haverá celeuma e polémica decorrente deste poder deliberativo. Mas estamos perante uma situação de carácter excecional e o Governo não poderia intervir no âmbito de dizer às federações o que tinham ou não que deliberar sobre as competições. Há uma norma constitucional e há normas no regime jurídico que também não permitem, mas atribui à Liga e Federações esse poder. Resta saber como é que a Liga e Federações irão deliberar sobre o formato das competições até ao fim. O Governo ficará numa situação de expectativa e a representatividade de Portugal no âmbito das competições internacionais não é minimamente afetada”, refere Lúcio Correia.