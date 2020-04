Já há acordo para os futebolistas do Mafra jogarem para além de 30 de junho

O presidente do Mafra, José Cristo, assegura, em Bola Branca, que há acordo com o plantel para se jogar até ao fim da época, mesmo que esta se estenda para o verão.

"Fiz um acordo com os capitães de equipa e com todos os jogadores onde se comprometeram a jogar até ao fim da época. Se existirem jogos para além do fim do contrato de cada um, faremos outro acordo. Com os jogadores do Mafra não haverá problema nenhum", garantiu Cristo

O Mafra tem 19 jogadores do atual plantel com contrato a terminar a 30 de junho. O clube do Oeste ocupa o 4.º lugar da II Liga em igualdade pontual com o Estoril Praia.

A nove pontos de uma posição de subida, o líder do Mafra entende que o objetivo da época está conseguido, mas não enjeitaria uma subida ao patamar maior do futebol português. Para José Cristo, o importante é que as jornadas que faltam sejam jogadas.



"Para mim, é fundamental que se jogue até ao fim do campeonato. Quero que os clubes subam ou desçam de divisão pelo que fazem em campo. Faltam dez jogos e queremos fazer um bom campeonato. Já cumprimos o objetivo de não descer de divisão, agora queremos ficar nos nove primeiros. Claro que, se conseguíssemos subir, era ótimo, mas isso nunca foi um objetivo", remata.