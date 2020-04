​Futebol confinado a uma região. Antigo médico da seleção avalia prós e contras

"Do ponto de vista desportivo pode ser forma correta de enfrentar o problema, tendo a vantagem de haver um pouco mais de controlo. Os atletas são talvez os indivíduos mais beneficiados do ponto de vista da avaliação, porque têm a possibilidade de fazer testes semanais, pelo que estarão super-controlados. Quanto ao confinamento a uma determinada área, é uma solução que evita deslocações, seja aéreas ou de autocarro, com 30-40 pessoas numa viagem, mesmo que seja programada e estudada. Em relação ao que pode ser inconveniente: o desgaste da concentração geográfica do ponto de vista psicológico dos atletas, já sujeitos a seis semanas de confinamento", considera.

O médico de 62 anos aceitou o desafio e explica as vantagens e desvantagens da concentração do futebol profissional numa determinada zona do país. Neste caso, é o Algarve que parece garantir a "pole position" , caso a ideia vá avante.

Concentrar o que resta dos campeonatos profissionais numa só região pode ser, no geral, uma boa opção. O desafio de olhar para os prós e os contras foi lançado por Bola Branca a Henrique Jones, durante vários anos responsável clínico da seleção nacional, com a experiência de várias campanhas de Europeus e Mundiais, com estágios incorporados.

E numa altura em que continuam a ser prementes as dúvidas quanto ao regresso à normalidade do país, muito além do futebol, o antigo médico da Seleção aproveita ainda para deixar um alerta, numa ação profilática: a sociedade terá de se mentalizar para a evidência de que o convívio com a Covid-19, em maior ou menor grau, vai prolongar-se no tempo, para lá do que é expectável.

"O vírus vai pingando. O incremento de casos vai diminuir mas vamos estar sempre expostos até haver uma vacina. Por um lado, vamos ter de continuar a ser muito cautelosos mas, por outro, temos de abrir as portas da nossa mente a uma visão um pouco mais alargada quanto à retoma da normalidade. Mas temos de continuar a ter cautelas até final do, conforme se perspetiva, quando deveremos ter uma vacina com um mínimo de capacidade de resposta face ao tempo recorde em que será produzida", conclui.