​Continuidade do VAR na Liga Portuguesa não está em risco

"A dificuldade que alguns países estão a ter, nesse aspeto, não se vai estender a Portugal. Felizmente, a Federação Portuguesa de Futebol tem instalações fantásticas para o VAR, que foram ampliadas recentemente. São seis salas, que deixam completamente salvaguardadas as questões de segurança e as distâncias mínimas necessárias para o desempenho das funções de videoárbitro", refere.

Luciano Gonçalves sublinha que todas as condições exigidas para prevenção do contágio por Covid-19 podem ser asseguradas nas atuais instalações da Federação, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A operacionalidade do videoárbitro em alguns países está a ser colocada em causa, devido às infraestruturas em que funcionam. Portugal, no entanto, não tem essas condicionantes e terá todo o sistema em pleno funcionamento, e com todas as questões de higiene e segurança garantidas, diz o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, em entrevista à Renascença .

Os árbitros, neste momento, estão como todos os outros agentes do futebol, a aguardar por uma definição das autoridades de saúde e do Governo sobre a pandemia. Enquanto esperam, conta o presidente da APAF, vão tentando manter a forma física, não descurando a parte teórica.

Luciano Gonçalves garante que quando estiverem reunidas as condições de saúde, os árbitros estarão prontos para voltar aos relvados.

"Estamos a ver qual é a evolução da pandemia, mas no que diz respeito à preparação dos árbitros, estes estarão preparados para o regresso dos campeonatos. Não deixaram de treinar, quer do ponto de vista físico quer teórico. Todas as semanas existem sessões de trabalho com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. No entanto, é importante para os árbitros que, depois, seja dado algum tempo para o trabalho em conjunto, o trabalho de equipa em campo. E, portanto, só quando a Direção Geral de Saúde garantir que estão reunidas todas as condições para a realização de treinos de conjunto, é que o iremos fazer", conclui.

O futebol está suspenso em Portugal e a Liga pretende retomar a competição a 14 ou 21 de junho. Os jogos vão realizar-se à proposta fechada. Existe uma proposta da Federação Portuguesa de Futebol, no sentido de as jornadas que faltam realizar aconteçam numa só região do país, para reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus.