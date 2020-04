​Pandemia leva a redução sem precedentes nos pagamentos com cartões

Veja também:

A pandemia de Covid-19 está a ter um grande impacto na atividade dos agentes económicos nacionais, sejam eles consumidores, empresas, bancos ou organismos da Administração Pública.



Segundo contas feitas pelo Banco de Portugal, “a entrada em vigor do estado de emergência e a adoção de medidas de confinamento generalizado conduziram, em março de 2020, a uma redução sem precedentes na utilização de cartões de pagamento”.

Desde o início do estado de emergência, a 19 de março, o BdP estima que “o montante dos levantamentos e compras tenha descido 46%".

Em média, os portugueses “terão levantado menos 34 milhões de euros por dia e efetuado menos 56 milhões de euros de compras. A redução das transações com cartão verificada ao longo deste período equivale a 1,4% do produto interno bruto (PIB) de 2019”.

Fazendo contas a todo o mês de março, segundo o BdP “foram efetuadas 167,4 milhões de operações com cartão, no valor de 9,2 mil milhões de euros, o que corresponde “a decréscimos de 19,4% em número e de 10,2% em valor relativamente ao mesmo período do ano anterior”, diferenças explicadas “pela redução dos levantamentos, das compras e das operações de baixo valor”.

Em relação a março de 2019, os levantamentos de dinheiro “diminuíram 31,5% em número e 20,4% em valor, tendo sido realizadas apenas 25,9 milhões de operações, no valor de 1,9 mil milhões de euros”. Já as compras sofreram um impacto menos pronunciando, “diminuíram 19,7% em número e 16,2% em valor, para um total de 86,9 milhões de operações” no mês passado, no valor de 3,3 milhões de euros.

Quanto aos pagamentos em portagens e parques de estacionamento caíram “21,9% em número e 24,5% em valor relativamente a igual período do ano anterior”.