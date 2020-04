​Na praia ou no campo. Há um chapéu "Made in Portugal" com dupla proteção

Com a perspetiva de um regresso, ainda que lento, à vida ativa, uma empresa de São João da Madeira decidiu começar a produzir um chapéu especial. O novo produto já está no mercado e é uma espécie de dois em um. É chapéu e é viseira. Protege do sol e do novo coronavírus.

“Eu fiz este chapéu com o intuito de a pessoa andar ao sol e ter a cabeça protegida e apliquei-lhe uma viseira para estar protegida do vírus”, conta à Renascença o empresário José Cerqueira.