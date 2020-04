Galp aprova distribuição de dividendos

Os acionistas da Galp, reunidos em assembleia-geral, aprovaram esta sexta-feira a proposta de aplicação dos resultados de 2019, que prevê a distribuição de 318,2 milhões de euros em dividendos, após o anúncio da suspensão de atividades na refinaria de Sines.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os acionistas aprovaram os sete pontos previstos na assembleia-geral, entre os quais a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2019, onde está incluída a distribuição de 318,2 milhões de euros, correspondente a cerca de 0,38 euros por ação.

Este montante acresce aos 262,3 milhões de euros, correspondente a cerca de 0,32 euros por ação, pagos a título de adiantamento sobre lucros do exercício em setembro de 2019, o que eleva para 580,5 milhões de euros o valor a distribuir pelos acionistas da Galp Energia, correspondente a 0,70 euros por ação.

A proposta de distribuição de dividendo acontece depois de a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva ter anunciado a suspensão da atividade durante pelo menos um mês na refinaria de Sines, distrito de Setúbal, a partir de 4 de maio, depois de já ter parado a fábrica de combustíveis na refinaria da Matosinhos, no Porto, por impossibilidade de escoar os produtos produzidos, na sequência da redução do consumo provocado pela pandemia de Covid-19.