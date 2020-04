Comércio às escuras. “Porque podemos ir ao cabeleireiro e não ir comprar sapatos?”

“Apareço todos os dias no restaurante para retificar os aparelhos e sinto saudade de tudo. Faz-me falta o contacto com os clientes, com o público, faz-me muita confusão estar assim, e por isso estou a pensar iniciar o serviço take-away no dia 3 de maio", revela o empresário da restauração.

Os sapatos altos que Luísa Gomes calça fazem eco ao entrar no agora quase vazio, centro comercial La Vie, na Guarda, onde é proprietária da ourivesaria Moderna Joalheiros. “Isto é horrível”, afirma, enquanto se apressa a ligar as luzes para a entrevista.

“O único número possível de determinar corresponde aos pedidos de ‘lay-off’, que rondam as 1000 empresas, e não conseguimos ainda saber quantas pessoas estão afetadas a esses pedidos. A quebra da economia, por estes números já foi efetiva e tem de ser muito grande, porque a empresa ou foi por decreto obrigada a encerrar, ou já teve quebras de faturação na ordem dos 40% em abril”, realça o responsável do NERGA, com 400 empresas associadas.

Os comerciantes da cidade da Guarda encontram a sua voz representada no NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda, uma vez extinta a associação de comerciantes local. Pedro Tavares, presidente desta associação empresarial, conhece bem a realidade da Guarda e do distrito.

“Eu vou avançar com o take-away, mas não sei se vai funcionar. Não posso é ficar de braços cruzados – há despesas fixas e a saúde das empresas não é ilimitada. Todos os dias me aparecem contas para pagar: Segurança Social, IVA, os ordenados, os contratos com a MEO, eletricidade, gás, luz”, descreve, considerando que preferia abrir o restaurante.

“Temos o comércio, a restauração e a hotelaria que foram obrigados a fechar, enquanto que as fábricas de produção estão com problemas por causa da cadeia de valores. Quer dizer que lhes é permitido trabalhar, mas a cadeia de valores foi interrompida”, esclarece Pedro Tavares, que tem duas empresas e já dispensou 16 trabalhadores.

“Na Têxtil Tavares, onde trabalhavam 100 pessoas, tive de recorrer a despedimentos por mútuo acordo – as pessoas que estavam em pré-reforma, para tentarmos não fechar as empresas. Já na Egiquímica, mantemos as 30 pessoas ao serviço, mas nem numa nem noutra, parámos”, conta à Renascença.

De olho nas empresas e no comércio, Pedro Tavares pede ao Governo que “reveja esta situação toda e se apliquem normas, para que não haja aglomerados dentro das lojas, mas que abra o comércio, ou seja, “que as mesmas regras que existem nos supermercados e farmácias sejam aplicadas a todas as lojas”.

“Como é que eu posso ir a um cabeleireiro e não posso ir a uma loja comprar um par de sapatos? Não entendemos. Nem eu, nem os associados. Nós vamos ter de continuar, mas com muitos cuidados e da parte do Governo ainda não há uma estratégia para a retoma completa”, conclui, exemplificando: “o setor do pronto a vestir (têxtil e calçado), preocupa-me bastante. Tem coleções sazonais, que perdem o valor quando a sazonalidade acaba, se não houver retoma até julho, todas essas coleções vão ter de ser saldadas, sem qualquer lucro”.

“Que abra o comércio, nomeadamente os restaurantes, como o Colmeia”, pede António Gonçalves que vai estrear o take away no Dia da Mãe, já com ementa programada. “Vou ter que adaptar a cozinha, mas o cabritinho no forno da nossa serra não arrefece até casa”.

O estado de emergência termina no dia 2 de maio e a expectativa é que não seja renovado, permitindo a reabertura da economia, ainda que de modo faseado e com regras.