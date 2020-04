​Associação de Anunciantes quer estímulos fiscais para alavancar publicidade nos media

A Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) quer um desagravamento fiscal de 30% para todos os investimentos realizados em 2020 e um redirecionamento da Taxa do Audiovisual para a produção de conteúdos de canais audiovisuais, como forma de estimular a compra de espaço publicitário. São propostas que constam de uma carta enviada ao Governo e ao Presidente da República.



Em entrevista à Renascença, a secretária-geral da APAN revela que, “de acordo com um estudo recente, cada euro investido em publicidade gera, em média, quase quatro euros. Isto significa que a publicidade é um acelerador no desenvolvimento económico”, até porque aumenta a confiança do consumidor.

Manuela Botelho considera que estes estímulos fiscais “têm um impacto pouco gravoso do ponto de vista do Orçamento do Estado”, ao mesmo tempo que “estimulam as empresas” a investir em publicidade. “Não substitui outras propostas que estão em cima da mesa, mas acrescenta aquela que é a visão que temos do papel da publicidade e das empresas na economia”, explica.

Manuela Botelho lembra que as propostas vêm no seguimento de medidas semelhantes que já foram tomadas noutros países europeus, “como em Itália que já aprovou este desagravamento fiscal”. Portanto, “é uma proposta reconhecida e vista como um caminho importante e que consideramos que deve ser adotado em Portugal.”