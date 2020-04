​Grimaldo abre a porta de saída do Benfica

Grimaldo admite que está a equacionar a possibilidade de uma transferência, elegendo as ligas de Espanha e Inglaterra como as suas preferidas.



Numa entrevista no Instagram do jornal espanhol "Marca", o defesa de 24 anos sente que “chegará a oportunidade de ir para outra Liga. Estou feliz no Benfica e veremos o que acontece".

O jogador espanhol, que tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, não descarta uma mudança de clube e continua a sonhar com uma chamada à selecção principal, mas antes de tudo isto tem objetivos imediatos bem definidos.

“Primeiro há que ganhar a Liga e Taça de Portugal. Somos a equipa mais forte em Portugal e nos últimos anos demonstrámos isso. Estávamos em segundo lugar mas com muita vontade de sermos campeões. A interrupção da Liga foi dura.”

O campeonato foi interrompido após a realização da 24.ª jornada. Há dez rondas por disputar. O Benfica é segundo classificado, a um ponto do FC Porto, que lidera a tabela. Os planos da Liga Portugal passam por retomar a competição a 14 ou 21 de junho.