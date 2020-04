Pandemia inspira primeiro original dos Rolling Stones em oito anos

Num artigo publicado no jornal britânico "The Guardian", Mick Jagger afirma que esta canção é um eco dos tempos que vivemos. “Antes de começar o confinamento, estávamos a gravar algum material novo e achámos que havia uma música que espelhava estes tempos. Trabalhámos isoladamente nela e aqui está.”

Segundo Keith Richards, autor deste tema em conjunto com Mick Jagger, “esta música começou a ser escrita há mais de um ano em Los Angeles e destinava-se a um novo álbum, um projeto em construção".

Mas, adianta o guitarrista, "quando tudo isto começou, o Mick e eu sentimos que este tema tinha de ser trabalhado e pusemos mãos à obra”. Partes da letra de “Living in a Ghost Town” foram alteradas para se adequar aos tempos atuais. A faixa é sombria, canta o caos e o colapso social.

No domingo passado, a banda apresentou-se – com cada um dos músicos na respetiva casa - no concerto One World: Together at Home, uma iniciativa organizada por Lady Gaga em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para recolher fundos para instituições de caridade.