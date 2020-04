Falha no iPhone e no iPad deixa utilizadores vulneráveis a ataques informáticos

Uma falha na aplicação de correio eletrónico "email", instalada de origem no iPhone e no iPad, pode ter deixado os dois aparelhos vulneráveis a "hackers" durante vários anos. A Apple já está a resolver o problema.

De acordo com a agência Reuters, o erro foi descoberto pela empresa de segurança forense móvel ZecOps, sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, enquanto investigava um sofisticado ataque informático a um cliente no final de 2019.

Um porta-voz da Apple assumiu que existe uma vulnerabilidade na aplicação "Mail" e garantiu que a companhia já desenvolveu uma solução, que será incluída na próxima atualização de sistema para os milhões de aparelhos que já vendeu por todo o mundo.

Ainda assim, a Apple recusou comentar a descoberta da ZecOps, que sugere que a falha pode ser aproveitada remotamente e tem sido explorada por "hackers" contra utilizadores de alto perfil desde, pelo menos, janeiro de 2018.

As vítimas do ataque informático receberiam um e-mail aparentemente vazio através da aplicação Mail, que forçaria o aparelho a falhar e reiniciar. A falha abriria a porta para os piratas informáticos entrarem no sistema.

O cliente que permitiu a descoberta deste programa malicioso foi, de acordo com a ZecOps, uma companhia norte-americana das "Fortune 500". A empresa também terá encontrado indícios de ataques relacionados a outras cinco empresas no Japão, Alemanha, Arábia Saudita e Israel.