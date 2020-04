​Dia Mundial do Livro. Prejuízos podem ascender a 30 milhões de euros

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros número O Dia Mundial do Livro costuma ser de festa, mas o vírus da Covid-19 também está a deixar o setor do livro nos cuidados intensivos. A atividade parou, as quebras de venda são de um milhão à semana. Estima-se que em maio as perdas possam ascender a 30 milhões de euros.

Em sintonia, os dois principais grupos editorias portugueses, Leya e Porto Editora referem que é o pior momento de sempre. São muitos os livros que ficaram por imprimir, as livrarias estão fechadas há três semanas e as vendas pela internet não compensam a perda gerada por esta paralisação no setor do livro. Também aqui batalha-se pela sobrevivência, com prejuízos avultados. Nas contas de Pedro Sobral, coordenador editorial da Leya, o mercado “perdeu quase 80% do seu valor nestas três semanas. Estimamos que terá uma perda de 28 a 30 milhões de euros no início de maio”. Em declarações à Renascença, Pedro Sobral, responsável do grupo que detém editoras como a Caminho e a D. Quixote, refere que “o setor é constituído na sua maioria por pequenos editores e livreiros que batalham neste momento pela sobrevivência. Independentemente dos outros editores que pertencem a este setor, é uma situação aflitiva”.



O livro é a indústria cultural que mais tem contribuído nos últimos anos para o Produto Interno Bruto (PIB). “O setor está a perder cerca de um milhão de euros por semana. É um setor que faturava, segundo a GfK, cerca de 150 milhões de euros ao ano em venda de livros”, contabiliza Vasco Teixeira, administrador do Grupo Porto Editora. Este responsável do grupo que tem chancelas como a Quetzal, Assírio e Alvim e a Livros do Brasil aponta que perdas de “10% a 30%”. Vasco Teixeira indica que tudo “vai depender do ritmo de retoma” que, considera, “vai ser lento.” A APEL, que representa editores e livreiros, reuniu-se esta semana com o Ministério da Cultura. A ministra Graça Fonseca recomendou que procurasse soluções nas medidas transversais do Governo. Esta quinta-feira, o Ministério da Cultura anuncia, em comunicado, a disponibilização de 400 mil euros para a aquisição de livros a pequenas editoras e livrarias. Setor pede medidas de urgência. “Temos anos muito negros pela frente” Pedro Sobral, da Leya, que é também vice-presidente da APEL, diz que são necessárias medidas de urgência para pensar a saída da crise. “O setor precisa de um apoio que permita sustentadamente olhar para a frente. Este mercado perdeu até 2018, 25% do seu valor. Não o tinha recuperado, aliás estava lentamente a recuperar, e isto foi um golpe tremendo num setor que por si tem bastantes fragilidades. As medidas que a APEL apresentou são de curto prazo e têm urgência – não me vem à cabeça outra palavra”.