Regresso de Adrien Silva. "Referência atrativa como solução para uma liderança errática"

José Eduardo acordou, na manhã desta quinta-feira, com uma notícia que o deixa com esperança num futuro risonho para o futebol do Sporting. Adrien Silva voltou, uma vez mais, de viva voz, a declarar vontade de regressar a Alvalade, para dar sequência a uma história inacabada. E uma das últimas vezes em que esse cenário se elaborou, José Eduardo teve parte ativa no processo.

Como homem forte do futebol na candidatura de José Maria Ricciardi às eleições de 2018, o antigo jogador dos leões teve Adrien como trunfo eleitoral - ainda que o médio tenha negado qualquer acordo.

"A vontade de regressar não é nova. Há cerca de dois anos, manifestou-nos essa vontade", começa por recordar, em declarações a Bola Branca, mostrando-se satisfeito por nova expressão de sportinguismo do internacional português.

"Vejo essa vontade com muitíssimo bons olhos. É um exemplo, um belíssimo jogador e de um grande profissional. É uma boa notícia dentro das menos boas notícias que o Sporting nos tem dado nos últimos anos. Esperemos que se efetive", deseja o empresário.

Mas mais: Adrien é uma "referência" e trará só "vantagens": desportivas, para a equipa principal, como elemento "aglutinador" pelo seu passado como capitão, mas também para voltar a inspirar a formação do Sporting.

"O Adrien é um polo motivador porque é uma referência atrativa. É só vantagens. Será também uma referência para a formação que eu acho que tem de ser a loja onde se vão buscar todos os jogadores para a equipa principal. Saiu enquanto capitão do Sporting e, se voltar, pode ser um polo aglutinador de jogadores", sustenta.

Adrien pode ser solução para "liderança errática" do Sporting

Há inúmeras vozes no seio do universo verde e branco que não vêem uma liderança credível no balneário, situação que ajudará também a explicar mais uma época de objetivos desportivos gorados. José Eduardo prefere ampliar o tema e fá-lo chegar às cúpulas do clube. E, nesse caso, Adrien pode, com a sua experiência, ser um símbolo de acalmia e equilíbrio.

"O problema do Sporting não é a falta de liderança no balneário. O Adrien poderá ser uma solução para reorganizar e reequilibrar relações. Quando há confusão e decisões incompreensíveis devido a uma liderança errática, isso estende-se a todas as áreas de atividade do clube e, neste caso, ao futebol", aponta.

Por outro lado, se Adrien regressar, como ficam as possibilidades de outros ex-jogadores do Sporting, como João Mário e Slimani, seguirem o mesmo caminho? José Eduardo duvida que ambos os casos possam concretizar-se, ainda que o argelino seja mais acessível.

"Estamos a falar de jogadores em quadros diferentes. O Slimani tem perdido alguma notoriedade e foi muito feliz no Sporting. O João Mário ainda está num plano ascendente. É um jogador de grande cartel, é um jogador de Seleção Nacional. Não me parece muito fácil, a não ser que fosse por motivos extra-futebol. Mas em relação a ambos, a não ser que seja só por fatores afetivos, não me parece muito fácil que venham, sobretudo o João Mário", completa.

Adrien Silva, de 31 anos, cumpre a segunda época no Mónaco, por empréstimo do Leicester City. Sem nunca se ter afirmado nos "foxes", não entra nos planos do clube inglês e tem contrato válido até ao verão de 2021.