​Adrien. “Regressar ao Sporting é uma opção muito válida”

Adrien Silva admite o desejo de voltar a jogar no Sporting. “Sempre disse que podia ser uma opção muito, muito válida. Logo veremos o que vai acontecer. Voltar já esteve para acontecer noutras alturas, mas pertenço ao Leicester e estou emprestado ao Mónaco, vamos ver o que pode acontecer, é uma opção muito válida.”, declarou o jogador de 31 anos numa conversa com o internacional português de voleibol, e jogador do Sproting, Miguel Maia.



Nestas declarações, Adrien, que se formou enquanto jogador nos leões, explicou que tem “uma espinha atravessada na garganta por não ter conseguido ser campeão no Sporting. Quem sabe um dia. Espero ter muitos mais anos para chegar ao fim da carreira”

Adrien , que foi campeão europeu em 2016, saiu do Sporting no verão de 2017. Termina contrato com o Leicester em 2021.