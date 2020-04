Papa oferece ventiladores no dia do seu onomástico

No dia do santo onomástico, tal como no dia de aniversário, recebem-se prendas, mas o Papa faz contrário. Tornou-se habitual Francisco enviar presentes a quem mais precisa e, desta vez, escolheu três dos países mais afetados pela pandemia.

O “presente” do Santo Padre inclui ventiladores de última geração, máscaras, óculos protetores e outros materiais de saúde para os hospitais de Lecce (Itália), de Madrid (Espanha) e de Suceava (Roménia). Nesta pequena cidade romena, uma das mais pobres da União Europeia, concentram-se cerca de 25% dos contágios de todo o país que já conta com mais de 500 mortos e 10 mil contagiados.



Por detrás desta acção está o cardeal Konrad Krajewski, esmoler apostólico, que define esta decisão como “um abraço do Papa numa situação difícil para todo o mundo”.

Em declarações ao portal da Santa Sé “Vatican News”, o responsável pela distribuição das esmolas pontifícias, considera este gesto de Francisco “um belíssimo sinal do Santo Padre que prefere dar presentes aos outros em vez de os receber”.