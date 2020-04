​Bispo do Porto vai estar na celebração do 25 de Abril na Câmara de Gaia

Em comunicado, a Câmara de Gaia revela que “o momento institucional decorrerá sábado, às 11h00, na varanda dos Paços do Concelho, com o hastear da bandeira de Portugal”, acompanhado do hino nacional.

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, vai estar presente na celebração do 25 de Abril na Câmara Municipal de de Gaia.

O município garante que este é o único ato institucional que vai contar com a presença, na varanda da câmara, do presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, que “estará acompanhado pelo presidente da assembleia municipal, Albino Almeida, numa simbólica cerimónia de homenagem a todos os profissionais que estão a trabalhar na linha da frente no combate à pandemia Covid-19”.

“Também na varanda estarão o bispo do Porto, D. Manuel Linda, representando as IPSS, um representante do conselho de administração do Hospital de Gaia (por todos os profissionais de saúde), Fátima Costa, diretora do departamento de pessoal da Câmara de Gaia (em nome dos trabalhadores municipais), Telmo Moreira, comandante da Polícia Municipal de Gaia, e Vítor Primo, comandante dos Bombeiros Sapadores (em representação de todos os bombeiros sapadores e voluntários do concelho)”, revela o comunicado.

O município afirma que, desta forma, “garante-se a evocação da data neste momento particular e o devido recato e cuidado neste tempo, enquanto se presta uma homenagem coletiva a uma parte significativa da rede incansável de profissionais que, diariamente, garante que a cidade continua a funcionar”.