Arquidiocese de Évora dá apoio espiritual por telefone

Confrontada com a extensão do período de confinamento, a arquidiocese de Évora tomou a inciativa de começar a dar apoio espiritual aos seus fiéis por telefone.

A Renascença conversou com o cónego Carlos Melo sobre esta iniciativa que procura abrir espaços de proximidade virtual, numa altura em que a proximidade física é desaconselhada.

Em primeiro lugar, é importante perceber que iniciativa é esta, como surgiu e a quem se destina?



Dizer, primeiro, que a arquidiocese de Évora tem como tema Pastoral para este ano, “Procurar e acolher os sedentos de esperança”. Como tal, procuramos, como nos pede o Papa Francisco e como vem no nosso Plano Pastoral, que a Igreja seja “a casa aberta do Pai e uma mãe de coração disponível para acolher todos os seus filhos”, sendo que o acolhimento “é o principal rosto da Igreja que se descobre num primeiro olhar a quantos dela se aproximam”. O primeiro ano deste Plano Pastoral deveria ser caracterizado por esta fecunda tensão, o ir ao encontro para acolher de uma forma dinâmica e não estática. Posto isto, esta linha telefónica de acompanhamento espiritual nasce do desejo do senhor D. Francisco, arcebispo de Évora, em oferecer um serviço de nível diocesano, à semelhança do que já é feito a nível paroquial pelos párocos que procuram acolher espiritualmente os seus paroquianos, sendo estes os destinatários.

E, na prática, em que consiste e como se vai desenvolver?

Bem, a linha telefónica de acompanhamento espiritual foi criada pela Coordenação Pastoral arquidiocesana, e conta com a colaboração de alguns sacerdotes, três por dia, que se disponibilizaram para fazerem o acolhimento através do telemóvel, de ordem espiritual e não pastoral, é preciso sublinhar. Assim, o número 969218163, funciona todos os dias entre as 17h00 e as 20h00, dado que, nos pareceu, ser esse o período em que as pessoas interessadas, estarão mais disponíveis, e quando habitualmente havia atendimento presencial nas nossas comunidades.

A arquidiocese tem estado a usar todos os meios disponíveis para chegar mais perto das comunidades cristãs, numa altura de isolamento social. Esta é mais uma resposta para que as pessoas sintam que continuam a ser acompanhadas pela sua Igreja e que não estão sozinhas?

A Pastoral é uma realidade dinâmica que procura dar resposta às necessidades das pessoas, épocas e situações. Nesse sentido os sacerdotes, não podendo encontrar-se e celebrar presencialmente com os seus paroquianos, procuraram, desde a primeira hora, novas formas de evangelização e acompanhamento, quer seja através do telefone, e-mail ou outras plataformas digitais.

Este período tem, também, colocado novos desafios à Igreja. Por exemplo, transmitir a missa através das redes sociais ou outras celebrações, como aconteceu recentemente por ocasião da Semana Santa, abre a porta a uma nova forma de evangelização?

A Igreja sempre usou os meios que tinha ao seu alcance para a Evangelização. Veja-se a quantidade de pessoas que sempre seguiram pela televisão, rádio ou pelas plataformas digitais as celebrações da Igreja, nomeadamente a Eucaristia e a recitação do Rosário. Lembro-me particularmente dos doentes, reclusos, idosos e hospitalizados. Sempre existiu, mas neste momento as plataformas digitais, a rádio e televisão, ganharam mais força e notoriedade dado que neste momento e contexto, as pessoas se vêm impedidas de participar pessoalmente nestas celebrações. É uma forma de nos continuarmos a sentir comunidade, unidos na celebração e escuta da Palavra de Deus.

É inquestionável a importância das novas tecnologias. Depois de tudo isto, deixa de fazer sentido pensar a Pastoral sem o recurso a elas?

Creio que a Pastoral sempre usou, usa e usará as novas tecnologias. São recursos disponíveis, como tantos outros, utilizados, e bem, para esta missão de evangelização e de proximidade com as pessoas.

Criada que está esta linha de apoio espiritual, que mensagem deixa aos cristãos de Évora?

Olhe, a passagem evangélica escolhida pela nossa arquidiocese para este Ano Pastoral foi: “Vinde a Mim todos vós que andais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei” (Mt.11,28). A linha telefónica de acompanhamento espiritual, pretende ser mais uma forma de acolhimento que a arquidiocese disponibiliza para quem necessitar. Esta oferta, de escuta e acompanhamento espiritual, junta-se a muitas outras que os sacerdotes fazem nas suas comunidades paroquiais. Gostaríamos que todos se pudessem sentir acolhidos e acompanhados humana e espiritualmente. A linha telefónica de acompanhamento espiritual é uma oferta que nos parece válida e importante neste tempo de isolamento social e que a todos coloca novos desafios, inclusive, a nós, sacerdotes.