Arcos de Valdevez. Templo da Senhora da Peneda elevado a santuário diocesano

O templo da Senhora da Peneda, em Arcos de Valdevez, é elevado a santuário diocesano.

No decreto assinado pelo bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, é sublinhado o facto do “Templo e o conjunto patrimonial arquitectónico de serviços e apoios ao acolhimento, à vida religiosa, à logística e ao comércio, bem como o seu delimitado território, propriedade da Confraria de Nossa Senhora da Peneda, com sede na Paróquia do Divino Salvador da Gavieira, Arciprestado de Arcos de Valdevez”, ser “um dos monumentos marianos mais notáveis da nossa Diocese de Viana do Castelo e, pela sua antiguidade, dos mais venerados em todo o Alto-Minho, estendendo-se o seu prestígio e influência à vizinha Região Autónoma da Galiza, no Reino de Espanha”.



A diocese sublinha a “especial antiguidade desta invocação –-Senhora da Peneda” e “o conforto humano e espiritual, particularmente em tempos delicados de crise e peste que representa enquanto espaço de acolhimento de peregrinos provenientes de todo o Alto-Minho e da Região da Galiza”.