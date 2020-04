​Pinto da Costa atira-se a Evangelista. “Jogadores querem jogar”

Em declarações ao jornal "O Jogo", Jorge Nuno Pinto da Costa insurgiu-se contra as declarações de Joaquim Evangelista em que este colocou muitas dúvidas quanto ao regresso do campeonato, mesmo à porta fechada, por em primeiro lugar estar a saúde e a família.



O presidente do FC Porto garante que os jogadores querem que o campeonato seja retomado: “O senhor Joaquim Evangelista defendeu que o campeonato não devia ser retomado e que os jogadores não queriam jogar, por estarem preocupados com a saúde das suas famílias. Tudo o que sejam opiniões do senhor Evangelista eu não discuto porque ele tem o direito a tê-las, mas não pode dizer aquilo. Falei pessoalmente com os nossos capitães e todos querem jogar”.