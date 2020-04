Covid-19: Governo anuncia apoios às autarquias e IVA reduzido para máscaras e gel desinfetante

O Governo aprovou esta quinta-feira apoios às autarquias no âmbito das medidas de combate à pandemia de Covid-19 e a aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% para máscaras de proteção respiratória e gel desinfetante.

O anúncio foi feito pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros.

O Governo também aprovou outras medidas fiscais, nomeadamente "a extensão aos operadores nacionais e comunitários da isenção de IVA no fornecimento aos hospitais e a organizações com fins caritativos de diversos equipamentos de saúde".



O Conselho de Ministros deu luz verde a um” regime temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de bombeiros”, que passa pela "antecipação de financiamento que está previsto e a criação de uma linha de financiamento".

A ministra Mariana Vieira da Silva justifica este apoio excecional aos bombeiros com o facto de estas instituições "dependerem muito do transporte de doentes, que neste momento foi reduzido ao mínimo".

Também foram aprovadas medidas excecionais apontadas pelas autarquias locais como indispensáveis para assegurar resposta imediata à Covid-19. Assim, as despesas com bens e serviços relacionados com o combate à pandemia são ilegíveis para efeito do fundo social municipal e vai ser introduzida uma moratória nas amortizações de capital que as autarquias tem que fazer no quadro do fundo de capital.

O Governo também assinou um decreto lei que estabelece medidas de apoio às autarquias locais para a instalação de barreiras de proteção no atendimento presencial em serviços públicos e determinou a suspensão do prazo dos estágios na administração local.