​25 Abril: Governo reduz presença na sessão solene do parlamento

O Governo vai reduzir de sete para quatro os seus membros presentes na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, na Assembleia da República, no sábado, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do executivo.



No final da semana passada, foi divulgado que, além do líder do executivo, António Costa, estariam presentes o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e os quatro ministros de Estado do Governo: Pedro Siza Vieira (Economia), Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros), Mário Centeno (Finanças) e Mariana Vieira da Silva (Presidência).

Com a decisão agora tomada, apenas vão estar sentados na bancada do Governo o primeiro-ministro, a ministra de Estado e da Presidência, o ministro da Defesa Nacional e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

A Assembleia da República conta que na sessão solene do 25 de Abril no próximo sábado estejam presentes menos de cem pessoas, entre deputados e convidados.

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, a Assembleia da República tinha decidido na semana passada realizar a sessão solene do 25 de Abril no parlamento com um terço dos deputados (77 dos 230 parlamentares) e menos convidados, com o gabinete de Ferro Rodrigues a estimar então que estivessem presentes cerca de 130 pessoas, contra as 700 do ano passado.

A bancada do PS revelou no sábado passado que teria apenas 22 deputados (os mesmos que nos plenários atuais, com um quinto dos parlamentares), enquanto o PSD ainda não esclareceu o número certo que terá na sua bancada no sábado, depois de inicialmente ter apontado uma lista de 27 pessoas.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, da reunião realizada na segunda-feira entre os serviços e a Direção Geral de Saúde resultou, como afirmou a diretora-geral Graça Freiras, que "havia todas as condições da parte da Assembleia da República para realizar a sessão comemorativa".