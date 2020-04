Vila Nova de Gaia ultrapassa Porto. Veja o número de casos de Covid-19 por concelho

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.266 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.161) que pela primeira vez ultrapassa o Porto (1.099) em número de casos confirmados de Covid-19.

Em 105 municípios o número de infetados aumentou face ao dia anterior. Lisboa (+97), Vila Nova de Gaia (+95), Valongo (+58) , Braga (+47), Matosinhos (+44), Gondomar (+40) e Guimarães (+39) são os concelhos com maior aumento no número de casos confirmados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

Dados divulgados esta quinta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 217 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Vila Nova de Gaia ultrapassou o Porto em número de infetados.

Há a registar 820 mortos (mais 35 em 24 horas) e 22. 353 infetados (mais 371), segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde desta quinta-feira. Portugal soma 1.201 (mais 58) casos de recuperação.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (475), seguida da região Centro (179), de Lisboa e Vale Tejo (146), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira.

Dos 820 óbitos registados no país, 327 foram em lares. A Madeira continua sem mortes.