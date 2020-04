PSP confiante de que "vai correr tudo bem" nas celebrações do 1.º de Maio

Veja também:

O diretor nacional da PSP manifestou-se esta quinta-feira confiante que “vai correr tudo bem” nas celebrações do dia do Trabalhador, nomeadamente no cumprimento das indicações das autoridades de saúde quanto ao distanciamento social devido à pandemia de Covid-19.



“A articulação [com as centrais sindicais] já começou e não tenho dúvidas de que vai correr tudo bem e de que irão cumprir todas as indicações das autoridades de saúde”, afirmou Magina da Silva, em declarações aos jornalistas, no Porto, onde acompanhou uma ação de fiscalização a condutores no âmbito das restrições de circulação durante o estado de emergência no país.

O diretor da PSP explicou que aquela força de segurança já teve uma “reunião em Lisboa” para preparar as celebrações do 1 de maio e que se vão realizar outras pelo país fora, nos locais onde está previsto que ocorram as comemorações.

“A PSP tem um longo historial de bom entendimento com as centrais sindicais e não me parece que vá haver qualquer problema na articulação”, observou.

De acordo com Magina da Silva, “os eventos de 1 de maio terão de seguir as indicações da Direção-Geral da Saúde relativamente ao distanciamento social”.

“Não me compete a mim definir essas regras, mas garantir que vão ser compridas em articulação com as centrais sindicais e penso que não vai haver problema nenhum”.