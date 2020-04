Plataforma digital junta escuteiros voluntários e instituições

Veja também:

Chama-se Auxiliar.pt e quer aproximar instituições sociais e potenciais voluntários, como forma de resposta à escassez de meios humanos disponíveis para a resposta à pandemia de Covid-19.

A plataforma digital foi criada por José Simões, dirigente de escuteiros no Agrupamento 776 da Cruz da Areia, Leiria, e CEO de uma empresa de soluções informáticas, na sequência de uma conversa com vários escuteiros sobre as maneiras como a tecnologia e os escuteiros poderiam ajudar. No entanto, referiu o dirigente à Renascença “não é uma atividade escutista, é feita com malta dos escuteiros” pois também foram convidados elementos da Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP).

A plataforma “funciona em rede com os nossos parceiros locais de modo que, da nossa parte, ‘damos a mão de obra’ e, depois, trabalhamos em rede com as instituições que estão no terreno e que têm a capacidade de validar esses pedidos de auxílio.”

Na plataforma, podem inscrever-se os candidatos a voluntários que depois serão submetidos a uma espécie de rastreio. A organização tem “um check list sanitário que segue as orientações da Direção Geral da Saúde” e que é a base da “triagem que fazemos das pessoas que podem ir para a rua ou não.” Um dos requisitos, revela, “é a idade, mas há várias coisas de back office e outras tarefas que podem ser feitas em alguns sítios com a Cáritas e a Cruz Vermelha em que é preciso fazer a preparação de cabazes alimentares para depois serem distribuídos” e essas tarefas de retaguarda podem ser desempenhadas por essas pessoas que não cumprem o requisito da idade.

Além de 300 voluntários, estão inscritas, neste momento, duas dezenas de instituições de todo o país. Estas carregam os pedidos da população na plataforma e, através do código postal, eles são automaticamente distribuídos para os voluntários inscritos oriundos dessa área.

A junta de freguesia de Porto de Mós é uma das instituições parceiras cujo presidente está muito contente com o serviço prestado. Segundo Manuel Barroso, os préstimos dos escuteiros e escoteiros estão a ser solicitados por vários tipos de pessoas. A autarquia criou uma linha telefónica especial para receber os pedidos de ajuda e “as pessoas ligam para lá, nós fazemos a triagem à pessoa” para saber se ela tem algum problema de saúde, ou se tem a Covid-19 e, embora, tenha colocado os 60 anos como idade mínima para se ser auxiliado, “temos pessoas muito mais jovens que têm os familiares em casa e pessoas até com bastante poder de compra” a recorrer ao serviço.

Por dia, a junta de freguesia de Porto de Mós recebe entre 10 a 12 pedidos que são prontamente satisfeitos pelos voluntários.

Paulo Santos não hesitou quando soube da iniciativa. O dirigente do agrupamento 370 de Porto de Mós, disse à Renascença que decidiu aderir “por causa do serviço ao próximo, que é um dos nossos lemas no escutismo” e pela convicção de que “haveria gente que nesta altura teria necessidade de alguém que lhe desse a mão.” Depois do trabalho numa fábrica, vai ao supermercado e à farmácia comprar aquilo que é preciso e vai entregar a casa do destinatário. “Tenho o cuidado de, quando me dirijo ao sítio onde vou buscar as compras, ir já com máscara e luvas e depois tenho sempre comigo no carro um frasco com álcool gel para desinfeção.” Por outro lado, “normalmente pago com cartão para não tirar dinheiro, embora as pessoas a quem nós vamos entregar nos paguem em dinheiro.” Quando vai levar as compras às pessoas “não entro em casa, elas vêm à porta da entrada ou se for um prédio vêm ao hall de entrada do prédio, abrem a porta, eu deixo os sacos com as compras, entrego a fatura e elas dão-me o dinheiro. Quando chego ao carro novamente tiro as luvas, mando-as para o lixo e desinfeto novamente as mãos”, acrescenta o voluntário.

As despesas com as máscaras, luvas e soluções desinfetantes são pagas do seu próprio bolso, mas é um custo que suporta de bom grado pois o serviço voluntário que presta é reconhecido por aqueles que dele beneficiam. E conclui, lembrando que “ainda na última vez que fui, a senhora em questão, que mora sozinha e está completamente isolada, ou seja, não tem ali nenhum familiar próximo, embora viva num prédio, vê-se que está satisfeita com o nosso auxílio.”