Médicos alertam: Covid-19 pode ter sintomas menos comuns, como diarreia ou urticária

Em Portugal, e segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), a maioria dos infetados apresenta sintomas relacionados com uma infeção respiratória – que é isso que é, afinal, a SARS-CoV-2 –, como seja a febre acima dos 37,5 ºC (37% dos infetados revelam este sintoma), a tosse seca ou com expetoração (52%) e a falta de ar (15%).

Muito se sabe já deste novo coronavírus, que foi detetado no final de dezembro em Wuhan, na China, e prontamente decretado como epidemia (seguindo-se o alerta de pandemia) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – no começo de janeiro estava partilhada a sua sequência genómica e começava a demanda sem fronteiras para encontrar uma vacina contra a Covid-19.

Em Espanha, por exemplo, o diretor do centro de saúde de San Fermín, em Madrid, diz ao El País que os clínicos “suspeitavam desde o início que haveria outros sintomas” . Embora lembrando que não existe um protocolo para encaminhar pacientes com sintomas não tão comuns, Ricardo González garante: "Quando nos chega alguém com estes sintomas [diarreia e urticária] são reencaminhados para a zona dos cuidados respiratórios [destinadas à Covid-19]".

No hospital com mais doentes infetados com coronav(...)

Também na última semana, um editorial da revista médica British Medical Journal, assinado por seis especialistas em doenças infecciosas, alertava para o surgimento de novos sintomas, desde logo as complicações gastrointestinais – sendo a diarreia uma das manifestações iniciais –, podendo até 40% dos doentes com Covid-19 apresentá-las.

Também sintomas do foro neurológico, como as tonturas e o derrame cerebral, problemas cardíacos, como arritmia ou inflamação do miocárdio, e até problemas de visão, nomeadamente a hiperemia conjuntival ou o aumento de secreções, são referidos no editorial.

Assim, os especialistas em infeciologia recomendam na British Medical Journal que os profissionais de saúde não usem apenas a “apresentação sintomática mais típica” para identificar inicialmente a infeção, ignorando “manifestações menos usuais” em doentes que não apresentem sintomas respiratórios ou revelem apenas “sintomas pouco graves”.

Atenção à perda total do olfato e paladar

Também a anosmia (perda total do olfato) e a falta de paladar estão a ser tidos como sintomas frequentes nos pacientes afetados pela Covid-19 na Europa, isto segundo um estudo coordenado por dois médicos otorrinolaringologistas ligados à Universidade de Mons, na Bélgica. Este trabalho, realizado em cerca de 417 pacientes (263 mulheres e 154 homens) infetados pelo novo coronavírus, demonstra que 86% apresenta problemas olfativos e que 88% tem um problema de paladar.

Também em França surgiu o alerta da anosmia pelo Conselho Nacional Otorrinolaringologia. Segundo o seu presidente, Jean-Michel Klein, "há uma ligação evidente" entre a perda de olfato e o SARS-CoV-2, tendo a ausência de olfato sido descrita por vários doentes em França como surgido de forma isolada ou ligada aos sintomas habituais da Covid-19. Jean-Michael Klein sublinhou que "nem todos os casos positivos" de Covid-19 apresentam anosmia, mas "todos os anosmáticos isolados, sem causa local ou inflamação, são casos positivos" de Covid-19.