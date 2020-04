Filas para refeições solidárias no Porto triplicaram de tamanho desde março

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo A opção pelo "lay-off" ou pela suspensão dos contratos laborais pelas empresas, no contexto da pandemia do novo coronavírus, teve uma repercussão direta no aumento das filas para as refeições solidárias no Porto, que em alguns casos triplicou a procura. Diariamente, ao final da manhã e ao início da noite, em alguns pontos da cidade, são comuns filas de sem-abrigo em busca de uma refeição solidária, um problema que adquiriu contornos maiores com a chegada do novo coronavírus, obrigando a redimensionar toda a estrutura. A Lusa falou com três das obras solidárias do Porto que mantiveram o apoio diário aos sem-abrigo, mas também, desde o início de março, a famílias carenciadas que perderam os seus rendimentos com o encerramento temporário da atividade em que laboravam.

No Marquês, as filas habituais incluem mais jovens

Na Praça Marquês de Pombal (vulgo Marquês), há muito que há filas para comer, em direção à Porta Solidária, obra criada no seio da igreja da paróquia. Um cenário que, assim que março chegou, ganhou muito mais pessoas e extensão numa fila que começa agora na Rua Damião de Góis. Na terça-feira, a Porta solidária serviu refeições a 443 pessoas. A média diária de 2019, até março, foi de 160 refeições, conta à Lusa o padre Rúben Marques, precisando que a "média diária atual se situa agora nas 400 refeições". Nessas filas diárias, relata o clérigo, sente-se hoje em dia "um grande peso da comunidade brasileira". Contudo, também é visível "um número razoável de jovens que tinham empregos ligados ao turismo, sazonais, e que ficaram sem rendimento". E já não é só quem reside no Porto que procura matar a fome na Porta Solidária, com o padre Rúben Marques a identificar também "pedidos de Rio Tinto, no concelho de Gondomar, e da Póvoa de Varzim". Preparado para este acréscimo na procura, devido a "uma grande campanha de angariação de bens", são, contudo, os apoios que "chegam também de particulares, empresas e de várias paróquias do Porto bem como da Associação Comercial do Porto", que estão a assegurar, segundo o padre, o serviço das refeições. O redimensionamento chegou também ao voluntariado, conjugando o facto de "terem de poupar as habituais voluntárias, por serem de idade, com a chegada de outros, cujas associações deixaram de dar apoio, para manter o projeto ativo diariamente entre as 18h00 e as 20h00, em regime de 'take-away'". "Preocupa-nos que muitos deles, e ainda bem, tenham de regressar ao trabalho, pois as filas não vão diminuir. Vamos ver, depois de 2 de maio como vai ficar a rede de voluntários", diz o padre.

À Casa Mãe Clara chegam pessoas de várias cidades

Na zona oeste da cidade, a Casa Mãe Clara, projeto de responsabilidade social da Casa de Saúde da Boavista, viu também a procura por refeições disparar, bem como diversificar o tipo de carenciado. A freira Regina Sousa, responsável pelo apoio solidário que diariamente serve "refeições completas entre as 12h00 e as 13h00", relata à Lusa que a procura "conheceu também um aumento substancial, passando de cerca de 60 diárias para 160". "Chega-nos gente de Gondomar, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, tudo pessoas carenciadas e são mais homens que mulheres", diz a religiosa. Também aqui, a chave para que nada falte surge do trabalho em rede, ou, como prefere chamar-lhe, da "partilha de bens" que "acontece com a Porta Solidária e que alarga a capacidade de resposta". Também neste caso, Regina Sousa olha com expectativa para o que vai acontecer em maio: "Espero que a situação estabilize a partir de maio, quando uma parte das pessoas poderá voltar a trabalhar e a obter o seu sustento".