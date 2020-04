Época balnear em tempo de Covid-19. Vamos à praia com máscara?

Veja também:



A partir de 1 de junho poderá ser obrigatório o uso de máscara comunitária nas praias, que passam a ter uma lotação máxima. A hipótese é avançada à Renascença pela coordenadora do Programa Bandeira Azul admite.

Segundo Catarina Gonçalves, o uso de máscara ainda não está fechado, mas se “a tendência é para usarmos em todos os lugares públicos, inclusive nos passeios, penso que é lógico na praia porque estamos num grande passeio, temos de passar pelos mesmos locais”.

A regras para a época balnear em tempo de pandemia começaram a ser definidas na quarta-feira, durante a primeira reunião que juntou todas as autoridades envolvidas: associação Bandeira Azul, a Marinha, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Socorro a Náufragos e a Direção-Geral da Saúde.

As regras definitivas vão constar de um guia que estará fechado até ao dia 6 de maio.

Este manual “vai dizer-nos que há um limite de utentes que aquela praia permite e as distâncias entre eles. Também as regras de higiene dos espaços públicos, se são precisas mais equipas de limpeza, se é preciso reforçar a higienização de todos os equipamentos de praia, cadeiras, espreguiçadeiras ou chuveiros. Inclusive vão ser definidas regras para instalação dos toldos, com distâncias mínimas e ver se há possibilidade de frequentar esplanadas e bares”, explica.

A implementação deste manual de boas práticas terá depois de ser garantida pelas autarquias. Se não houver condições para aplicar as normas de segurança e saúde públicas, algumas praias podem ter se interditadas. “Há muitos aspetos que ainda têm de ser definidos e apresentados às entidades que as vão implementar, avaliando se efetivamente há capacidade de implementação e fiscalização, para depois ver se é possível abrir com as limitações que forem definidas.”

Quem não cumprir estará sujeito a multas. Segundo Catarina Gonçalves, os editais que vão ser afixados nas praias estão já a ser atualizados, em função das novas regras e, em caso de incumprimento, com as respetivas penalizações.

“Haverá multas? Sim. De que ordem de valor? Isso ainda não está definido”, explica.