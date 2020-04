Enquanto o Governo prepara reabertura, há quem sugira que paguemos um "shot"

Pedro Leal Narciso

22 abr, 2020 Setúbal 22:50

Meditação Bíblica Diária – “Quem me Rejeitar a Mim (Jesus Cristo, Messias Ungido, Enviado, Emanuel, Sumo-Sacerdote, Senhor, Redentor, Único Mediador, Altar Divino, Salvador do Homem, Mundo) e Não Receber as Minhas Palavras (Verdade Divina) Já Tem Quem o Julgue; (O Salário do Pecado é a Morte, Eterna) A Palavra Que Tenho Pregado, (Ensinado, Profetizado, Fruto da Santificação, Divina) Essa o há de Julgar no Último Dia.”- João 12:48-50. - Complementar, Com Concordâncias Bíblicas. Partilhar. Meditação Bíblica Diária – “ Porque Está Escrito: (Irmãos/as, Discípulos, Servos/as, Povo de Deus, União, Evangelização, Igreja Cristã Bíblica, Humildade, Pelo Espírito Santo, Consolador) Pela Minha Vida, (Palavra, Verdade Divina) Diz o Senhor, (Jesus Cristo, Messias Ungido, Enviado, Ressuscitado, O Verbo Divino, Emanuel, Redentor, Deus Connosco) Todo o Joelho se Dobrará, (Obediência, Fé, Oração, Louvor, Adoração, Intercessão) Diante de Mim, (Único Mediador, Santíssimo, Altar Divino, Salvador do Homem, Mundo) e Toda a Língua (Cultura, Nação, Povo) Confessará a Deus.” - Romanos 14:11-12. - Complementar, Com Concordâncias Bíblicas. Partilhar.