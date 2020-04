Covid-19 na Cova da Moura. A vida do vírus num dos bairros mais pobres do país

Mas isso torna as consequências da paragem imediatas: “Como não estão a funcionar, vai levar a uma quebra dos rendimentos independentemente do resto. Os cabeleireiros, por exemplo, temos aqui imensos, não podem trabalhar, até porque a polícia tem feito essa fiscalização”, recorda.

Quem conhece bem esta realidade é a dona Patriarca, que há mais de 25 anos está no comando do icónico restaurante “O Coqueiro”. Quando fala com a Renascença – já a tarde vai longa – lamenta que só vendeu três cafés.

Decidiu manter a porta aberta. Não tem de sair de casa porque mora no primeiro andar do edifício em que está o restaurante. Criou todas as condições de segurança para deixar o vírus de fora do estabelecimento. Ninguém entra e a distância de segurança tem de ser respeitada. Mas se, no início, ainda vendia alguns almoços para fora, os que ali vão buscar comida são cada vez menos.

"Se calhar daqui para a frente vai ser pior, e não se sabe quando é que isto vai acabar"

“Se há gente que não vem por causa do dinheiro? Sim. Há muita gente que gostava de vir aqui comer, mas não pode”, responde. E se o presente não é animador, o futuro não se avizinha mais luminoso. “Se calhar daqui para a frente vai ser pior, e não se sabe quando é que isto vai acabar”, antevê.

No entanto, desistir não é verbo que se possa ali conjugar. Patriarca Silva diz que não há muitas alternativas senão continuar na luta apesar dos problemas. “Se não tiver trabalho, não tenho como sobreviver, não é? Não me dão nada para estar aqui. As domésticas aqui do bairro, ninguém as quer nas casas delas e todas os dias ouço as queixas. Dizem que se demorar mais tempo não sabem o que vão fazer”, conta.

Mas nem só de desempregados, domésticas e homens a trabalhar à jorna se faz a Cova da Moura. O bairro tem hoje uma composição mais heterogénea. Maria Abreu Soares, de 44 anos, é administrativa e o marido trabalha numa empresa que monta sistemas elétricos em portas e instala alarmes.

Tem três filhos, um de 20 meses, uma de sete anos e outro de 13. Está em teletrabalho. E os problemas que tem são os que outros poderão ter em muitas casas espalhadas pelo país.