Covid-19 matou 327 pessoas em lares de idosos de Portugal

Um total de 327 pessoas morreram em lares de idosos em Portugal na sequência da pandemia de Covid-19, avançou esta quinta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa de apresentação do boletim diário do novo coronavírus.

A região Norte é a mais afetada, com 180 vítimas mortais em lares de idosos, seguida da região Centro com 106, Lisboa e Vale do Tejo com 39, um caso mortal no Alentejo e outro no Algarve.

“Estar num lar não é uma fatalidade. A maior parte das pessoas que adoeceram em lares estão hoje recuperadas. Ficaram no seu lar e foram tratadas com as pessoas dos seus lares e dos médicos dos centros de saúde ou foram transportadas para o hospital, se foi caso disso. A maior parte das pessoas infetadas em lares está bem e está recuperada”, sublinha a diretora-geral da Saúde.