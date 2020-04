Covid-19. Ensaios com plasma de doentes curados deverão arrancar no final de maio em Portugal

No que se refere aos procedimentos de colheita, uma vez que esta não é uma colheita de sangue total, mas apenas de plasma , foi avaliada a capacidade instalada, nomeadamente de equipamentos, e só será feita nos três centros do IPST, em Lisboa, Porto e Coimbra, e em alguns hospitais.

Os ensaios clínicos com plasma convalescente - plasma proveniente de pessoas que foram infetadas pelo novo coronavírus e se curaram – deverão começar no final de maio. A informação foi avançada esta quinta-feira à Renascença pela presidente do conselho diretivo do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST.

Um grupo de trabalho constituído pela Direção Geral da Saúde (DGS), Instituto Ricardo Jorge, Infarmed e o IPST vai definir os critérios mínimos para a realização dos ensaios clínicos, onde vão decorrer e durante quanto tempo. Só depois de tudo estar decidido é que estes poderão ter início.

Ensaios serão feitos em doentes em condição moderada a grave

Vai ser pedido a todos os doentes convalescentes que contactem o Instituto para se poder avaliar se preenchem os critérios de elegibilidade que lhes permitam vir a ser dadores. A colheita poderá começar ainda durante o próximo mês.

Quanto aos doentes que serão objeto dos ensaios clínicos, Maria Antónia Escoval recorda, em entrevista à Renascença, que terão de cumprir os critérios mínimos definidos e deverão, à partida, ser doentes em condição moderada a grave.

“A terapêutica com plasma convalescente Covid-19 deve ser considerada de âmbito experimental, realizada unicamente em hospitais de referência, no âmbito de ensaios clínicos com o objetivo de demonstrar a sua eficácia e segurança”, adverte a presidente do conselho diretivo do Instituto Português do Sangue e Transplantação.

No entanto, e apesar de todas as cautelas, Maria Antónia Escoval não esconde algum otimismo relativamente a esta solução, que já começou a ser testada em cinco países: China, Estados Unidos, Itália, Espanha e França, “com resultados muito animadores”, afirma.