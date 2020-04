Balanço DGS. Covid-19 faz 820 mortos e 22.353 infetados

Veja também:

Há a registar 820 mortos (mais 35 em 24 horas) e 22. 353 infetados (mais 371), segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde desta quinta-feira. Há a registar 1.201 (mais 58) pessoas que recuperaram da doença.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (475), seguida da região Centro (179), de Lisboa e Vale Tejo (146), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira.



Dos 820 óbitos registados no país, 327 foram em lares. Já a Madeira continua a ser a região sem mortes.

Das mortes registadas, 551 tinham mais de 80 anos, 168 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 71 entre os 60 e 69 anos, 21 entre 50 e 59 e nove entre os 40 e os 49.

O relatório da DGS revela que 4.048 pessoas aguardam os resultados das análises laboratoriais. Estão ainda sob vigilância das autoridades 30.342 pessoas.



Segundo o boletim, estão hospitalizados 1.095 pacientes (menos 51), sendo que 204 estão em unidades de cuidados intensivos.



Do total de infetados, 13.214 são mulheres e 9.139 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (3.818), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (3.785) e das pessoas com mais de 80 anos (3.414 casos).

A DGS regista ainda 360 casos de crianças até aos nove anos e 654 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com o boletim, 51% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 36% febre, 27% dores musculares, 24% cefaleia, 20% fraqueza generalizada e 14% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 83% dos casos confirmados.