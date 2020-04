ANACOM. ​Lei aprovada no Parlamento discrimina clientes de telecomunicações

Em comunicado, a ANACOM escreve que “deve ser reponderado até que ponto se justifica a definição de um regime mais restritivo para estes utilizadores, em comparação com os utilizadores de outros serviços essenciais” e, por isso, recomenda uma reformulação da atual redação.

Ficam, assim, sujeitos a um tratamento menos favorável do que na relação dos consumidores com outros prestadores de serviços públicos essenciais.

A lei pulicada no dia 10 de abril abre a porta a que clientes de operadoras de telecomunicações, que estejam em situação de desemprego ou perda de rendimento devido à Covid-19, possam ver o serviço ser-lhes cortado.

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pede aos deputados que corrijam a lei que consagra medidas excecionais para os consumidores de serviços públicos essenciais, onde se incluem as telecomunicações.

ANACOM pede mais proteção para os consumidores

A Autoridade Nacional de Comunicações propõe ainda a possibilidade de os clientes poderem negociar os contratos ou mesmo pedirem a sua suspensão, durante este período de exceção.

A ANACOM pretende, assim, que se vá mais longe do que aquilo que está previsto na lei, que contempla apenas a possibilidade de cessação dos contratos por iniciativa dos clientes sem compensações ao fornecedor, durante o período de fidelização.

Também a regularização de dívidas acumuladas durante esta fase de pandemia, merece reparos da ANACOM, que defende um plano de pagamentos com duração de seis meses, no mínimo, cuja prestação não seja superior a metade do valor da mensalidade dos serviços contratados, enquanto a lei prevê apenas que seja acordado um plano de pagamento entre o prestador e o cliente, sem definir critérios.

A lei em vigor também não proíbe a cobrança de juros de mora e de penalizações contratuais em consequência de atrasos no pagamento de faturas, enquanto a ANACOM recomenda que não sejam cobrados juros de mora ou outras penalidades.